Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en mühim organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri Monaco’da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimini eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile eski İspanyol futbolcu David Villa yaptı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de kesinleşti.

Galatasaray’ın Devler Ligi’nde karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakipleri ise; Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D) olarak saptandı.

Devler Ligi’nde 4 maçını evinde 4 maçını deplasmanda yapacak takımlar, 8 karşılaşma sonunda 36 takım arasında ilk 8’de yer alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasını 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler ise son 16 play-off turu oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde:

hafta: 8/10 Eylül hafta: 13/14 Ekim hafta: 20/21 Ekim hafta: 3/4 Kasım hafta: 24/25 Kasım hafta: 8/9 Aralık hafta: 19/20 Ocak 2027 hafta: 27 Ocak 2027

Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihleri ise şöyle: Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027 Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027 Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027