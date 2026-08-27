Seçim sürecinde ekiplerin yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uğurdağ, son günlerde “beyaz oy pusulası” üzerinden oluşan gündemin gereksiz olduğunu söyledi.

Uğurdağ, İTSO’nun köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayarak, mevcut başkanların seçimlerde beyaz oy pusulasını kullandığını ifade etti.

“Biz de beyaz oy pusulasıyla gireceğiz”

Uğurdağ, seçim sürecinde oy pusulasının rengine kadar bir tartışma yürütülmesini doğru bulmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu işler artık oy pusulasının rengine kadar düştüyse iyi değil, hoş değil, güzel değil. Sanayicimiz, üyemiz kime, ne şekilde, hangi ekibe oy vereceğini çok iyi bilen ve tecrübeli insanlardan oluşuyor.”

Mevcut başkan olarak kendilerinin de bu geleneği sürdüreceğini belirten Uğurdağ, “Mevcut başkan yıllardan beri hep beyaz oy pusulasıyla girmiştir. Biz de mevcut başkan olduğumuz için beyaz oy pusulasıyla seçime gireceğiz. Diğer arkadaşlarımız farklı renkler seçebilir, buna itirazımız yok” dedi.

“Bizim gündemimiz seçimden önce geçim”

Oy pusulasının rengine ilişkin tartışmanın “suni bir gündem” oluşturduğunu söyleyen Uğurdağ, asıl gündemin İnegöl iş dünyasının yaşadığı ekonomik sorunlar olması gerektiğini ifade etti.

Uğurdağ, “Bizim gündemimiz çok farklı. Bizim gündemimiz seçimden önce geçim. Biliyorsunuz piyasalarda sıkıntılı durumlar var” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin tüm aday ve ekiplerle birlikte sakin ve nezaket çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Uğurdağ, diğer adaylara da çağrıda bulundu.

“Daha sakin bir seçim süreci yürütelim”

Uğurdağ açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikli derdimiz seçim değil. Biz de bunun farkındayız. O yüzden ben tüm ekiplere, tüm arkadaşlarımıza daha metanetli, daha sakin bir seçim süreci götürmeyi tavsiye ediyorum.”

İTSO’nun seçim geleneğinin belli olduğunu yineleyen Uğurdağ, beyaz oy pusulası tercihinin mevcut başkan açısından geleneksel bir uygulama olduğunu belirterek açıklamasını tamamladı.