İHH İnegöl Temsilciliği Başkanlığı görevini Sedat Kaya yürütürken; yönetim kurulunda Aslan Taşhan, Turgay Demir, Mehmet Gülle, Ömer Faruk Yücel, Tahsin Üsküplü, Ahmet Bayram, Metin Yazıcı, Ömer Mayil, Yasin Genç, Halil İbrahim Tuna, Salih Timur, Berat Ortakçı, Mehmet Can, Fatih Baydar, İbrahim Kocaağa, İbrahim Ergün ve Recep Temiz yer alıyor.

İnegöl’de İyilik Seferberliği

İHH İnegöl Temsilciliği; ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesinden gıda, giyim ve eğitim desteklerine kadar farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki dayanışma kültürüne katkı sağlıyor.

Hayırseverlerin destekleri ve gönüllülerin özverili çalışmalarıyla yürütülen faaliyetlerde, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ulaştırılması öncelikler arasında yer alıyor.

Yeni faaliyet döneminde özellikle gönüllü yapının güçlendirilmesi, saha çalışmalarının geliştirilmesi, ihtiyaç sahibi ailelere daha etkin ulaşılması ve İnegöl’deki hayırseverlerle kurulan dayanışma ağının genişletilmesi hedefleniyor.

İnegöl’den Dünyaya Uzanan İyilik

İHH İnegöl Temsilciliği, ilçedeki çalışmalarının yanı sıra İHH’nın Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine de katkı sunuyor.

Savaş, doğal afet, yoksulluk ve insani krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara İnegöllü hayırseverlerin desteğiyle katkı sağlanıyor. Böylece İnegöl’de büyüyen dayanışma, Türkiye sınırlarını aşarak farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Gönüllülük Çalışmaları Güçlendirilecek

Önümüzdeki faaliyet döneminde İHH İnegöl Temsilciliğinin önemli çalışma alanlarından birini gönüllülük faaliyetleri oluşturacak. Daha fazla gönüllünün iyilik çalışmalarına dahil edilmesi, gençlerin insani yardım ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif rol alması ve ilçedeki dayanışma bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Temsilcilik, hayırseverlerin desteğini gönüllülerin emeğiyle buluşturarak hem İnegöl’de hem de ihtiyaç bulunan farklı coğrafyalarda daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

“İyilik Her Zaman, Her Yerde”

İHH İnegöl Temsilciliği, yeni faaliyet döneminde de “İyilik her zaman, her yerde” anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürecek.

Geçmiş dönemlerde ortaya konulan emek ve tecrübeyi yeni hedeflerle buluşturan temsilcilik; güçlü gönüllü yapısı, hayırseverlerin desteği ve sahadaki çalışmalarıyla İnegöl’den yükselen iyilik hareketini daha da büyütmeyi amaçlıyor.

İHH İnegöl Temsilciliği, yerelden küresele uzanan dayanışma anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve İnegöl’ün iyilik birikimini farklı coğrafyalara taşımaya devam edecek.