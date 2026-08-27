İTSO Başkan Adayı Nedim İncebay, bu akşam gerçekleştirilen “Hedef 2034” lansmanında İnegöl’ün üretim, ticaret ve ihracat gücünü büyütmeyi amaçlayan projelerini açıkladı.

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda İncebay; Yenice OSB’de tamamladığı sekiz yıllık yönetim döneminden edindiği tecrübeyi İTSO’nun geleceğine taşımak istediğini söyledi.

Lansmanda İnegöl’ün 2023–2025 dönemindeki dış ticaret verileri de paylaşıldı. Sunumda aktarılan verilere göre 2023 yılında 1 milyar 483 milyon dolar olan İnegöl’ün toplam ihracatı, 2025 yılında 1 milyar 127 milyon dolara geriledi. Mobilya ihracatı ise aynı dönemde 823,3 milyon dolardan 544,7 milyon dolara düştü.

İncebay, bu tabloyu değiştirmek için İTSO’nun daha aktif, sahada çalışan ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

“İnegöl üretmeyi biliyor. Şimdi ürettiğimizi daha iyi satmak, markalarımızı korumak ve dünya pazarlarında daha güçlü yer almak zorundayız” mesajını veren İncebay, Hedef 2034 projelerinin bu anlayışla hazırlandığını belirtti.

İnegöl dünyaya açılacak

Hedef 2034’ün öncelikli başlıklarından biri ihracat olacak. İTSO İhracat Birimi, alanında uzman isimlerle güçlendirilerek üyelerin yeni pazarlara ulaşmasına, müşteri bulmasına ve dış ticaret süreçlerini doğru yönetmesine destek verecek.

Üyelere ihracat, ithalat ve Dahilde İşleme Rejimi başta olmak üzere dış ticaret uygulamalarında sürekli danışmanlık sağlanacak.

“İTSO Dünyaya Açılıyor” projesiyle İnegöl; İstanbul başta olmak üzere dünyanın önemli mobilya, makine, gıda, tarım ve tekstil fuarlarında kendi standıyla temsil edilecek. İnegöllü firmaların ürünleri ortak bir şehir markası altında uluslararası alıcılarla buluşturulacak.

İhracat başarılarının ödüllendirildiği törenlerin kapsamı da genişletilecek. İhracat liderlerinin yanında en fazla patent alan, kilogram başına ihracat değerini yükselten ve bir önceki yıla göre en yüksek büyümeyi sağlayan firmalar da ödüllendirilecek.

İlk büyük proje: İnegöl Fuar ve Ticaret Kompleksi

Lansmanın en kapsamlı projelerinden biri İnegöl Fuar ve Ticaret Kompleksi oldu.

Modern bir rezidans bölümünün altında kurulması planlanan kompleks içerisinde geniş fuar alanları, konferans salonu, otel, nitelikli restoranlar ve ürün test merkezi bulunacak.

Komplekste mobilyanın yanı sıra gıda ve tarım, tekstil ve makine fuarları da düzenlenecek. Böylece İnegöl yalnızca üretim yapan bir şehir değil, alıcıları ve sektör temsilcilerini ağırlayan uluslararası bir ticaret merkezi haline gelecek.

Projede İTSO ile birlikte MOB, İMİDER, İMOS, MÜSİAD, İMOSPAK, İGİAD, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası gibi sektör kuruluşlarının da temsil alanlarının bulunması hedefleniyor.

Lojistik Merkezi ve Gıda Toptancılar Sitesi

İnegöl Lojistik Merkezi ile fabrikadan limana kadar uzanan sevkiyat süreçlerinin daha düzenli ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Depolama, antrepo, gümrük, konteyner ve operasyon hizmetlerinin aynı merkezde toplanmasıyla firmaların zaman ve maliyet kaybının azaltılması hedefleniyor.

Lojistik Merkezi’nin ardından aynı bölgede Gıda Toptancılar Sitesi kurulması planlanıyor. Projede modern depolar, hijyenik satış alanları, soğuk hava depoları, sevkiyat alanları ve gıda toptancılarına özel iş yerleri bulunacak.

Soğuk hava hizmetlerinden İnegöl’ün köylerinde üretim yapan çiftçiler de yararlanabilecek. Böylece üreticinin ürününü hemen ve düşük fiyatla satmak zorunda kalmasının önüne geçilerek ürünlerin daha değerli ve daha kârlı hale gelmesi sağlanacak.

İnegöl’ün değerlerini tanıtan mobil tır

İnegöl mobilyası, İnegöl köftesi, Oylat, Kulaca salçası ve şehrin tarım ürünleri özel olarak tasarlanacak mobil tanıtım tırıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde tanıtılacak.

Mobil sahne ve deneyim alanı olarak kullanılacak tır; fuarlarda, meydanlarda ve şehir etkinliklerinde İnegöl’ün üretim gücünü ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

E-İTSO ile işlemler cep telefonuna taşınacak

E-İTSO mobil uygulamasıyla üyelerin belge alma, aidat ödeme, eğitimlere kayıt, destek programlarını takip etme, randevu oluşturma ve taleplerini iletme işlemleri cep telefonuna taşınacak.

Üyelerin ilettiği talepler sistem üzerinden kayıt altına alınacak; talebin hangi birime yönlendirildiği, kim tarafından takip edildiği ve nasıl sonuçlandığı şeffaf şekilde izlenebilecek.

İnegöl Pazaryeri’nde firmalar kendi mağazalarını açacak

İnegöl Pazaryeri projesi hem perakende hem de firmadan firmaya ticarete hizmet edecek.

İnegöllü firmalar platform içerisinde kendi dijital mağazalarını açabilecek, ürünlerini sergileyebilecek ve yeni müşterilere ulaşabilecek. B2B bölümü sayesinde üreticiler, bayiler, toptancılar ve kurumsal alıcılar doğrudan bir araya gelecek.

Güvenli e-ticaret yapan firmalara tek kategoride “Altın Nar Güven Rozeti” verilecek. Rozetin verilmesinde kalite, zamanında teslimat, müşteri memnuniyeti, satış sonrasında ürünün arkasında durma ve işletmenin güvenilirliği esas alınacak. Rozetler düzenli olarak kontrol edilecek ve belirlenen standartları koruyamayan işletmelerin rozetleri yenilenmeyecek.

Çin Alım Ofisi ve Ankara Devlet İlişkileri Ofisi

Çin’de kurulacak İTSO Alım Ofisi’nde görev yapacak danışman, İTSO üyelerine ücretsiz ve sürekli destek verecek. Üyelere doğru tedarikçi bulma, fiyat araştırması, numune ve kalite kontrolü, ithalat işlemleri ve güvenli satın alma konularında yardımcı olunacak.

Ankara’da kurulacak İTSO Devlet İlişkileri Ofisi ise üyelerle kamu kurumları arasında kurumsal bir köprü görevi üstlenecek. Ofis; İnegöl’ün milletvekilleri, belediye başkanı ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak üyelerin Ankara’daki işlemlerinin doğru ve hızlı takip edilmesini sağlayacak.

Hukuk, arabuluculuk ve uzman danışmanlık desteği

İTSO Hukuk Birimi güçlendirilerek üyelere hukuki danışmanlık, arabuluculuk ve ihtiyaç duydukları avukatlık desteği sunulacak.

Merkez bünyesinde hukukçuların yanında verimlilik, finans, üretim, ihracat ve işletme yönetimi alanlarında uzman danışmanlar da görev alacak. Amaç, sorun büyümeden doğru uzmanın devreye girmesini sağlamak olacak.

Birimler yalnızca tabelada kalmayacak

Eğitim Birimi, Yatırım Teşvikleri ve Devlet Destek Birimi, KOSGEB Destek Masası ve İhracat Birimi aktif ve ölçülebilir bir çalışma sistemine kavuşturulacak.

Üyelere destek programları hakkında doğru bilgi verilecek; kendisini danışman olarak tanıtan güvenilir olmayan kişi ve kuruluşlara karşı işletmeler bilgilendirilecek.

İncebay, “İTSO’da hiçbir birim yalnızca tabelada kalmayacak. Her birimin sorumlusu, takvimi, hedefi ve ölçülebilir sonucu olacak” dedi.

Afet desteği, taklitle mücadele ve bin üye ziyareti

Afet ve Yangın Destek Birimi, yangın veya afet yaşayan işletmelerin ilk andan itibaren doğru kurumlara ulaşmasına ve üretime yeniden dönmesine destek olacak.

Taklit ve Kopya ile Mücadele kapsamında oluşturulacak Disiplin Kurulu ise firmaların marka, tasarım ve ürün haklarını korumaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Seçimin ardından ilk üç ay içerisinde yönetim ve meclis üyeleriyle birlikte bin üye ziyareti gerçekleştirilecek. Üyelerin sorunları kendi iş yerlerinde dinlenecek ve takip sistemi üzerinden sonuçlandırılacak.

İncebay, yeni dönemin hizmet anlayışını “Kapısı açık, yüzü gülen, çözüm üreten İTSO” sözleriyle özetledi.

Lansman, Hedef 2034’ün çalışma anlayışını ifade eden şu mesajla tamamlandı:

“Çalışacağız. Takip edeceğiz. Sonuçlandıracağız.”