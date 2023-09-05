Türkiye’de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Bursa Textile Show, kapılarını 10. kez açtı. Toplam 180 firmanın stant açtığı fuarda, yeni ticaret köprüleri kurulurken, sektördeki yeni moda ve trendler de belirleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Bursa Textile Show’, tekstil sektörünün dış hacmine güç katmaya devam ediyor. Yaklaşık 180 firmanın stantlı katılımıyla düzenlenen fuarda, firmalar, 2023-2024 sonbahar ve kış giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4 salonda, toplam 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yurt dışından önemli alıcılar işbirliği için Bursa’ya geldi. Bursa Textile Show ayrıca trend alanları ve seminerleri ile birçok yeniliğe de ev sahipliği yapıyor.

“Bursa tekstilde marka kent”

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık’ın çalışmaları çerçevesinde başta Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere farklı coğrafyalardan fuarı ziyaret eden nitelikli alıcılar, fuarda stant açan Türk firmalarıyla buluştu. Fuarın ilk gününde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın tekstilde marka bir kent olduğunu belirterek, "Bursa Textile Show da sektörümüzün dünyaya açılmasında önemli bir katkı sağlıyor. Fuarımızın tüm firmalarımız için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

“Fuarın ihracata katkısı sürüyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektöründe Bursa markasının dünyada söz sahibi olmaya devam ettiğini belirterek, "Fuarlarımız bizim bayramlarımız gibi. Bugün tekstil sektöründe 10’uncu organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Fuarda yaklaşık 180 firmamız var. Stant açan firmamızla birlikte BTSO olarak Ur-Ge projelerimizin katkılarıyla yaklaşık 51 ülkeden 300 civarında alıcıyı tekstil fuarında misafir ediyoruz. Kendi imkânlarıyla gelenlerle birlikte fuarı yaklaşık 2 bin yabancı alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu organizasyonun firmalarımıza, sektörümüze ve Bursa ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehir için ciddi bir kazanım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yeni fuarın yeni bir heyecan olduğunu belirterek, Bursa Textile Show gibi önemli bir organizasyonu kente kazandırdığı için BTSO’ya teşekkür etti. Alinur Aktaş, "Şehir adına ciddi bir kazanım. Firmalarımız, sektördeki yeni gelişmeleri burada farklı ülkelerden gelen misafirlerle bulaşarak belirleyecekler. Sanayicilerimiz çok güzel bir organizasyona imza atmışlar. UR-GE destekleriyle güzel bir sinerji de oluştu. Ortam gayet güzel ve ticareti geliştirmek adına burada ciddi bir potansiyel var. Fuarın, kış öncesinde ekonomik anlamda doping olacağına yürekten inanıyorum. Bursa sanayicisi fuarlara gidiyor, araştırıyor, neler yapabileceğini planlar yapıyor. Bu çalışmalar takdire şayan" dedi.

"Tekstilde bir numarayız"

Kısa süre önce Bursa’da göreve başlayan Vali Mahmut Demirtaş, fuarın katıldığı ilk organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Fuarların yeni ürünlerin tanıtılmasında, sektörün ticaretini geliştirmesinde ve darboğazdan çıkmasında çok büyük payı var. Bugün Türkiye’de 10 milyar dolar civarında bir tekstil ihracat var. Bunun 830 milyon dolarını Bursa karşılıyor. Bursa tekstilde bir numara. Bursa’nın gelecekte de güçlü bir merkez olacağına inanıyoruz. Daha kaliteli ekonomik değeri yüksek ürünler üretmeyi tüm girişimcilerimizden istirham ediyorum. Fuara düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.