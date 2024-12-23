Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağına ‘Uludağ’ isminin verilişinin 100. yılı kapsamında başlatılan ‘1000 Çocuk Kayak Projesi’, büyük bir heyecanla başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede Uludağ’a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, teleferikle Uludağ’a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

50’şer kişilik gruplar halinde toplam 1000 öğrencinin yararlanacağı projenin ilk konukları, Karacabey’den gelen 10-15 yaş arasındaki çocuklar oldu.

Uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimi alan öğrenciler, serbest zaman etkinlikleri ile de karın tadını çıkardı. Etkinlik, Mart ayı sonuna kadar devam edecek.