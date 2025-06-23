Yasak kapsamı, parklar, bahçeler, genel yollar, kamu binalarının önleri, sivil toplum kuruluşları önleri ile umuma açık kapalı ve açık alanları kapsıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince kamu düzeninin korunması, toplumda infiale yol açabilecek durumların engellenmesi ve toplumsal barışın sağlanması amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Ayrıca, eylem ve etkinliklerin provokasyona yol açma ihtimalinin ortadan kaldırılması hedeflendiği ifade edildi.

Valilik oluru 22 Haziran 2025 tarihinde E-19482364-12470-2025/29 sayısı ile onaylandı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında Bursa genelinde yasaklama yürürlükte olacak.