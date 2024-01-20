Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, X'te resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kentte beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına öncesinde vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet etti.

Vali Demirtaş, halka seslenerek;

"Kıymetli hemşehrilerim yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen yağışların etkisini artırarak ilimiz çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olması tahmin edilmektedir.

Geçerlilik periyodu: 20.01.2024 15:00 - 20.01.2024 23:59

Marmara Denizi'nde bugün öğlen saatlerinden itibaren Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik periyodu: 20.01.2024 12:00 - 22.01.2024 21:00

Meydana gelebilecek; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " dedi.

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