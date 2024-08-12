Bursa'nın ünlü kayak merkezi Uludağ, bu hafta sonu doğa tutkunlarının akınına uğradı. Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktalarından biri olan Uludağ, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla biliniyor. Özellikle sonbaharın son demleriyle birlikte bölgede oluşan sis tabakası, ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Ancak bu hafta sonunun en büyük sürprizi, hava koşullarının elverişli olması sayesinde İstanbul’un Uludağ’dan görülebilmesiydi. Marmara Denizi’ni aşan bir görüş mesafesi ile İstanbul'un silüeti, açık bir şekilde gözlemlenebildi. Bu nadir doğa olayı, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, sabah erken saatlerde zirveye çıkarak İstanbul’un silüetini görme fırsatını kaçırmadı.

Zirveye ulaşanlar, İstanbul’un eşsiz manzarasıyla karşılaştı. Özellikle Boğaz Köprüsü, Ayasofya, ve Topkapı Sarayı gibi ikonik yapılar, net bir şekilde görülebiliyordu. Birçok kişi bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu manzaralar, Uludağ’ın sadece bir kayak merkezi değil, aynı zamanda doğa ve fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bölge esnafı ise bu durumdan oldukça memnun. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Uludağ, sadece kayak sezonunda değil, yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı güzellikler sunmaya devam ediyor. İstanbul’u Uludağ’dan görmek, doğanın bize sunduğu nadir ve unutulmaz anlardan biri olarak hafızalara kazındı.