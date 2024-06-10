Haftanın ilk iş gününde Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 19 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sıcak havayla beraber en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sıcak hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 36 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ