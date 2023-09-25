Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, 4,5 yılda 4 bin 710 ton camı atığı toplayarak bunları yeniden üretime kazandırdı.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana ilçe geneline yerleştirdiği 208 atık cam kumbarasından 4 bin 710 ton toplarken 2023 yılında ilçede 360 ton atık cam toplayıp geri dönüşüme kazandırdı.

ÇEVRE DOSTU KENT

İlçenin dört bir yanına yerleştirilen atık cam kumbaraları ile geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, ilçemizi çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.