BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle, Mimar Sinan Mahallesi’nin 1. Meydan Sokak, Ordu Sokak, Yerleşen Sokak, 1. Geniş Sokak, Galata Sokak, 2. Madenci Sokak, Meyveli Sokak, 4. Kalfa Sokak, 3. Gönül Sokak, 4. Zümrüt Sokak, Kafadarlar Sokak ve Mimar Sinan Bulvarı arasında kalan bölgelerde su kesintisi yaşanacak.
Çalışmaların 09:00 ile 19:00 saatleri arasında süreceği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ