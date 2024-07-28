Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde giyim üretim teknolojileri alanında eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olan kadınların mutluluğunu paylaştı.

Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nden mezun olan 18 kadın, kooperatifte çalışmaya hazır hale geldi. Yıldırım Belediyesi, hizmete açtığı 12 kooperatifi ve 25 eğitim ve girişimcilik merkezi ile kadınları ekonomik ve sosyal açıdan güçlendiriyor. Binlerce kadının başarı hikayesi yazdığı merkezler, kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürdüğü önemli bir gelir kapısı haline geldi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu başarı hikayelerinden birine imza atan Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde giyim üretim teknolojileri alanında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 18 kadının mutluluğuna ortak oldu. Hayatlarında ilk kez cübbe giymenin heyecanını yaşayan kadınlar kendilerine bu imkanı sunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.



Üreten kadınlara tam destek

Üreten kadınlara desteğin tam olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da hayata geçirdiğimiz onlarca proje için de bizim için en özel olanı kadın kooperatifleri ile kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerimiz. Bu merkezlerde hem kadınlarımıza mesleki kurslar veriyoruz hem istihdam olanağı sağlıyoruz hem de ürünlerini satmak isteyen kadınlarımıza e- ticaret eğitimi veriyoruz. Bu merkezler, kadınlarımızın sosyalleşmesi açısından önemli bir görevi yerine getiriyor. Şu an itibariyle 25 farklı noktada hizmet veren kadın eğitim ve girişimcilik merkezimiz bulunuyor” dedi.

Kadın girişimcilik merkezlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerine de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 8’i ticari olmak üzere 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14’e çıkarmak. Ayrıca 8 ticari kooperatifimiz bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na üst birlik kurulması için müracaat ettiler. Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği kuruldu. Kadınlarımızın öncülüğünde kurulan bu üst birlik sadece Yıldırım’a değil aynı zamanda Bursa’mızdaki diğer kooperatifleri de bünyesinde barındıracak olup yapılacak tüm çalışmalarda birlikte hareket edilmesi ve geniş bir pazar ağının kurulmasına vesile olacak” diye konuştu.