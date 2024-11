Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2025 kültür sanat sezonu etkinliklerini, bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan değerleri merkeze alarak ‘insanlık adına’ mottosuyla gerçekleştireceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin 2024-2025 kültür sanat sezonu ‘insanlık adına’ mottosuyla başladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen, kültür ve sanat atmosferinin Yıldırım’da bir kez daha hissedileceği yeni sezonun açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Başkanı İrfan Akkaya, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve Bursalı sanatseverler katıldı.

Sanatçı Yücel Arzen’in konseriyle başlayan program, hayal gücünü kumla birleştiren kum sanatçısı Veysel Çelik Demir’in gösterisi ile devam etti. Sunucu Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Yazar Ayçin Kantoğlu ‘Ortadoğu ve Filistin’ üzerine konuştu.

Fuaye alanında Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun, İstanbul’da başlattığı ‘365 Gün Öldük’ projesini Bursa’da da gerçekleştirerek Gazze’de öldürülen sivillere dikkat çekmek için katılımcıları kefiye ile fotoğrafladı. Hazırlanan dijital sergide yapay zekâ ile çizilmiş Filistin-Gazze soykırımı görüntülerle ledlere yansıtıldı ve ziyaretçiler sanal gözlükler ile Filistin topraklarına yolculuk etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nitelikten ödün vermeyen, her kesime erişen, değer yargıları ve hassasiyetleri gözeten bir kültür-sanat anlayışıyla Yıldırım’ı ve Bursa’yı Türkiye’nin örnek gösterdiği bir yer hâline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Barışın egemen olduğu, gözyaşının dindiği bir dünya hayaliyle yıl boyu etkinlikleri “insanlık adına” düzenleyeceklerini aktaran Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Filistin davasına dikkat çekmek, Filistin’deki soykırımı durdurmak bütün insanlığın vazifesidir. Misli ve misali görülmemiş bir zulmün maalesef şahidiyiz. Bu zalimliğin bitmesi temennisiyle Filistinli şehit kardeşlerimize tekrar Rabbimden rahmet diliyorum. Daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İNSANA DOKUNAN, ŞEHRE DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR’

Yıldırım Belediyesi olarak ‘insana dokunan, şehre değer katan’ kültür-sanat faaliyetleriyle Bursa’nın kültür merkezi olması için alın teri döktüklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa’yı, Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 5 yılda, hayata geçirdiğimiz kültür ve sanat projeleriyle bu kentin her bir değerine karşı aidiyet hissini artırmayı hedefledik. Kendimizi, kentimizi ve medeniyetimizi tanıtma hususunda, adeta bir kültürel seferberlik ilan ettik. Hedefimiz; bugünün huzurlu ve müreffeh, yarının daha da mükemmel olması için kültürlü insan yetişmesine vesile olmaktır. Bu gaye ile çocukların, gençlerin örgün eğitim hayatlarına destek ve katkı sağlamak amacıyla onların kültür-sanat alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamayı vazifemiz olarak görüyoruz. Bu noktada yaptığımız işin şuurunda olarak; “bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi ve bir ülke de bütün dünyayı kurtarır” düsturuyla hareket ediyoruz. Mehmet Âkif Ersoy’un ‘Âsım’ın Nesli’, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Büyük Doğu Nesli’, Nurettin Topçu’nun ‘Hareket Nesli’, Sezai Karakoç’un ‘Diriliş Nesli’ diyerek ömürlerini verdikleri nesil, şu an göklerde yükselen ve millî gururumuz olan teknolojileri geliştirdi. Bugün birçok alanda önemli hamlelere imza atan nesil, o önemli şahsiyetlerin eserleri ve fikirleriyle beslenerek çağın ruhunu yakaladılar. Biz de yarının dünyasına uyum sağlayacak ve dahi yön verecek nesillerin yetişmesi için gayret ediyoruz” dedi.

“İYİLİĞİ VE İTİRAZI ÇOĞALTALIM”

Yıldırım Belediyesi 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, kültür ve sanat ile ilgili alanlarda yapılacak her işin dünyaya bir mesaj ulaştırmak için en iyi yol olduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Efkan Ala, "Uluslararası kuruluşların mezarı oldu Gazze. İnsanlığın vicdanının mezarı haline getirildi Gazze ama oraya gömülecek olan siyonizmin kendisidir. İnsanlık tarihi zulümle abat olmuş bir devleti yazmaz ama zulüm yaptığı için tarihte toprağın altına gömülmüş çok medeniyeti, zamanında kendisine 'uygarlık' denilen çok devleti anar, çok devleti bilir, çok anlayışı bilir. Bugün siyonizm ve İsrail'deki Netanyahu hükümetinin yaptığı soykırım dönüp dolaşıp kendilerini eninde sonunda vuracaktır. Biz ne yapıyoruz çabası içerisinde olmalıyız. Bütün insanlığın gözü önünde böyle bir zulmün işleniyor olmasına tanıklık etmek de gerçekten bizi inanılmaz derecede üzüyor. Kelimenin, çabanın gücüne inanmalıyız. Biz mücadelede sabredenlerden olmalıyız, seyredenlerden değil. Elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız ki iyiliği ve itirazı çoğaltalım ve bu zulüm eninde sonunda kendilerine dönsün ve orada vicdanı, insanlığı gömmek istedikleri yere kendi gelecekleri gömülsün" sözlerini kaydetti.