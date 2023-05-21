Bursa'da Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Öğretmenler Voleybol ve Futbol turnuvaları başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut’un katılımıyla başlayan turnuvanın ilk vuruşunu protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, "Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Okullar Arası Voleybol ve Futbol Turnuvasının açılışını gerçekleştirdik. Yoğun geçen eğitim döneminde öğretmenlerin hem fiziki aktivitelerini arttırmak hem de okullar arası sosyal ilişkilerin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla böyle faaliyetlerin düzenlenmesi çok önemli" dedi.

Yıldırım ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, düzenlenen turnuvalarla öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırarak kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amaçlandığını söyledi.

22 Haziran'a kadar devam edecek turnuvalarda voleybolda 32 takımda 350 öğretmen futbolda 28 takımda 340 öğretmen müsabakalar da yarışacak.