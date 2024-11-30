Bursa Yıldırım Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç can dostlarına acil müdahale etmek için tam teşekküllü hayvan ambulansı olan ‘Haybulans’ı hizmete aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet vermek için sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sahipsiz sokak hayvanlarının sıcak bir yuvada buluşturulduğu Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip Yıldırım Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç can dostlarına acil müdahale etmek için ‘Haybulans’ ismini verdiği aracı hizmete aldı.

Veteriner hekimlerden oluşan ekip vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Hayvan ambulansıyla olay yerine ulaşan ekip, en kısa sürede yaralı ya da yardıma muhtaç can dostlarına müdahale ediyor. Müdahalenin ardından yoğun bakım ve solunum destek ünitesi ile hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı ambulans ile rehabilitasyon merkezine getirilen can dostların burada tedavisi devam ediyor.

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıktıklarını ifade etti.