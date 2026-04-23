Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşüne gencinden yaşlısına yüzlerce kişi katıldı.

Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi'nden başlayan kortej, Altıparmak Caddesi güzergahını takip ederek Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'nde son buldu. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte çocuklar ve aileler bayram sevincini birlikte yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kutlamalar, Merinos Parkı'nda saat 14.00 ile 19.00 arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'nde sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli etkinliklerle çocuklar eğlenceleriyle devam edecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un da katıldığı kortej yürüyüşünde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

'23 Nisan bizim cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan 1920 açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağımsızlığımızın ve milli irademizin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklarımıza armağan etmesi, çocuklarımıza ne kadar güvendiğini ve ne kadar önem verdiğinin en önemli bir göstergesidir. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Dolayısıyla biz, çocuklarımız bu gece geleceğin teminatıysa, biz de büyükşehir belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda eğitimden spora, sağlıktan sanata ne gerekiyorsa elimizden geleni bugüne kadar nasıl yapıldıysa daha gayretli yapmaya çalışacağız.'