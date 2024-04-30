Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Soğuksu mevkiine yapılması planlanan İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ne ziraat odaları başkanlarından tepki geldi. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Bu tip sanayiler tabi ki kırsala yapılsın, fakat üretim alanlarına zarar vermesin" dedi.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve bölge muhtarları fabrikaların yapılacağı alanda inceleme yaparak açıklamalarda bulundu. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Valimize ve yetkililere sesleniyoruz. Bu tip sanayiler tabi ki kırsala yapılsın, fakat üretim alanlarına zarar vermesin. İlgililerin duyarlı olacağını düşünüyorum. Yatırım yapılacak alanın 800 dönüm civarı olduğunu öğrendik. Buraları milli emlak ve köylülerden alınmış. Bizler ziraat odaları olarak sanayiye karşı değiliz bizim korkumuz üretim alanlarına zarar gelmesin” diye konuştu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bu bölgeye ileri teknolojiyi temsil eden fabrikalar yapılacağını anlıyoruz. Şuan dünyanın en büyük sorunu gıdaya erişimdir. Ukrayna savaşında ve pandemi döneminde bunu gördük. Toprak her şeyden önce geliyor. Üretim alanlarına zarar veren yatırımlara bizler her zaman karşıyız” dedi.