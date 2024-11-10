

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde anıldı. 10 Kasım programları çerçevesinde Bursa Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk heykeline çelenk sundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçe sirenler çalmaya başlamasıyla 7'den 70'e tüm halk 2 dakikalık saygı duruşuna geçti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. yıldönümünde sirenlerle birlikte tüm hayat dururken, yolda, metroda, arabada, otobüste yakalananlar ise oldukları yerde saygı duruşuna geçti.

Bazı vatandaşların ise gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.