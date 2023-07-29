Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan kazada, 2 sürücüden biri mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün Bursa-Ankara kara yolu Eskikaracakaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil, Ahmet Akay (45) idaresindeki 16 F 0377 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 26 ABM 507 plakalı otomobil, seyahat ettikleri sırada 58 FY 021 plakalı otomobillerini yol kenarına park edip araçlarının arkasında piknik yapan aileye çarptı. Kazada Uğur Koç (64) hayatını kaybetti, Cavit Kılıç (64) yaralandı. Diğer aile fertleri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Kılıç İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adliyeye sevk oldular

Kaza sonucu 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücüler gözaltına alındı. "Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan adliyeye sevk edilen sürücülerden Ahmet Akay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Üftade N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.