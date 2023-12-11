Bursa'da bir apartmandan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan çetenin polis tarafından nefes kesen bir takiple yakalandığı bildirildi. Çetenin lideri olduğu belirtilen Orhan T.'nin resmi nikahlı eşi Sıla T., dini nikahlı eşi Burcu Ç. ve kuzeni Murat T. ile birlikte gerçekleştirdiği hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Merkez, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan lüks bir apartmanda meydana geldi. Orhan T., yanında resmi nikahlı eşi Sıla T., dini nikahlı eşi Burcu Ç. ve kuzeni Murat T. ile birlikte gelerek lüks otomobillerini apartmanın önüne park etti. Orhan T., diğer üç şüpheliyi bırakarak devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzlerini gizleyen şüpheliler, siteye girip 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak taksiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde teknik takip başlattı. Yüzlerce kamera görüntüsü incelenirken, çete üyelerinin Ankara ve Osmaniye'ye gittiği tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, Orhan T. ve iki eşi Sıla T. ile Burcu Ç.'yi Ankara'da bir lüks dairede, kuzenleri Murat T.'yi ise Osmaniye'de gözaltına aldı.

Hala izi sürülen bir kadın şüpheli için de çalışma başlatıldı.