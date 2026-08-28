Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tepe bölgesinde inşası süren bir yapıda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, inşaatta görev yapan 50 yaşındaki Ziya Kocabay, henüz belirlenemeyen bir sebeple çalıştığı binanın 6. katından zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince kaza mahallinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kocabay, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen Ziya Kocabay, hastanede hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Polis ekipleri, olayla alakalı inceleme başlattı.