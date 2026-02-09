Kadınların mesleki gelişimini ve üretime katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen dikiş kursu, Karacabey'in Dağkadı Mahallesi'nde yoğun ilgi görüyor. Atıl durumdaki eski Sağlık Ocağı lojmanının Belediye tarafından kurs merkezine dönüştürülmesiyle devam eden eğitimleri ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kadınların eğitim yoluyla güçlenmesinin toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu alandaki desteklerin artarak süreceğini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Dağkadı Mahallesi'nde devam eden dikiş kursunu ziyaret ederek kursiyer kadınlarla bir araya geldi. Kadınların mesleki beceriler kazanarak sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılım sağlamasını amaçlayan kurs, bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor.

Karacabey Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Dağkadı Mahallesi'nde açılan ve Usta Öğretici Elmas Türk'ün rehberliğinde yürütülen Kadın Bluz Dikimi Modülü kapsamındaki dikiş kursu, Sağlık Müdürlüğü'nün tahsis ettiği eski Sağlık Ocağı lojmanında faaliyet gösteriyor. Uzun süredir atıl durumda bulunan lojman binası, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla kullanışlı bir kurs merkezine dönüştürüldü.

Kursa, Dağkadı ve Yeşildere Mahalleleri'nden toplam 20 kadın kursiyer katılıyor. Kadınlar burada hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üretime katılarak özgüvenlerini artırma imkânı buluyor.

Ziyaret sırasında kursiyerlerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kadınların eğitim almasının ve üretime katılmasının toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Karabatı, kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alabilmesi için belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Karabatı ayrıca, mahallede yürütülen çalışmalar ve imar planları hakkında da kursiyerlere bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Karabatı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir, Karacabey Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şaban Vural, başkan yardımcıları ve belediye yetkilileri de eşlik etti. Buluşmada, Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla açılan kursların mahallelerde önemli bir ihtiyacı karşıladığı ve bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Dağkadı Mahallesi'nde hayata geçirilen bu örnek çalışma, kamu kurumları ve yerel yönetim iş birliğiyle atıl alanların toplumsal faydaya dönüştürülmesine güzel bir örnek oluştururken, kadınların eğitim yoluyla güçlenmesine de önemli katkı sağlıyor.