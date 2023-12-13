Türkiye Göç İdaresi, Ocak 2023'te 154 binden fazla Rusya vatandaşının Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı. Ancak RIA'nın haberine göre kasım ayında Türkiye'de 110 binden fazla oturma iznine sahip olan Rus vatandaşları, oturma izinlerini uzatmak konusunda yaşadıkları ciddi sorunlara dikkat çekiyordu.

Türkiye'de Oturma İzni Bulunan Rusya Vatandaşının Sayısı Yüzde 34 Azaldı!

Ekonomim gazetesinin yaz döneminde paylaştığı bilgilere göre 17 bin yabancı ülke vatandaşı Antalya bölgesini terk etmişti. Türkiye'de resmi kayıtlara göre 1,1 milyon yabancı oturma izniyle ikamet ederken RIA'nın Türkiye Göç İdaresi istatistiklerine dayanarak verdiği habere göre Türkiye'de oturma izni olan Rusya vatandaşlarının sayısı yüzde 34 azaldı. Yılbaşından Aralık ayına kadar olan süreçte 53 binden fazla kişinin Türkiye'yi terk ettiği belirtilirken şu anda 101 bin civarında Rus vatandaşının farklı ikamet izinleri ile Türkiye'de bulunduğu tahmin ediliyor.