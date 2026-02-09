Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya tahıl üretiminin tüm rekorları geride bırakarak önceki sezona göre yüzde 6 gibi keskin bir artışla 2 milyar 461 milyon tona ulaşmasını bekliyor.

IGC, 2026'nın ilk raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ait dünya hububat üretimi tahminlerine yer verdi.

Geçen yıl kasım ayında açıkladığı rapora göre 2025/2026 sezonu dünya tahıl üretim tahminini 31 milyon ton artıran konsey, önceki döneme göre 133 milyon tonluk önemli bir artış öngördü.

Küresel tüketimin ise 66 milyon ton yükselişle 2 milyar 416 milyon tona çıkacağını tahmin eden IGC, dönem sonu stokların 634 milyon tona ulaşmasını bekliyor.

Dünya hubabat üretiminin daha önce tahmin edilenlerden daha hızlı artacağına vurgu yapılan rapora göre, küresel üretimin tüm rekorları kırarak 2 milyar 461 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bol mısır ve buğday hasadının yanı sıra arpa ve sorgumda da sezonluk zirvelerin beklendiği aktarılan raporda, toplam üretimdeki artışın yüzde 6 civarında gerçekleşmesinin beklendiği yer alıyor.

Önceki 3 sezondur düşüş gösteren küresel stokların ise Temmuz 2025 / Haziran 2026 döneminde yüzde 8 gibi ciddi bir yükselişle 634 milyon tona ulaşması da bekleniyor.

Böylece küresel arzın 3 milyar tonu geçerek 3 milyar tonu geçeceği öngörülüyor.