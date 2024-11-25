Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. İzlerini kaybettirmeye çalışan ve farklı adreslerde kalan, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer A. ve Cafer I., polis ekiplerinin takibine takıldı. 2 şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin farklı adreslerde kaldığını öğrenince baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA