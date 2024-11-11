Bursa'nın karmaşık ve çok katmanlı yapısı, BUFSAD Kadın Fotoğraf Grubu BİZ üyelerinin objektifinden yeniden yorumlanıyor. "Katman" sergisi, kentin değişimi, dönüşümü ve hafızasını görsel bir şölenle sunuyor.BURSA (İGFA) - BUFSAD Kadın Fotoğraf Grubu BİZ’in "Katman" sergisi, sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda kentin nabzını tutan bir zaman yolculuğu. Sergide yer alan fotoğraflar, Bursa'nın eski ve yeni, geleneksel ve modern yüzünü, iç içe geçmiş katmanlar tekniğiyle ortaya koyuyor. Her bir fotoğraf, kentin farklı bir yönünü yansıtan bir hafıza karesi.

17 kadın fotoğrafçı tarafından farklı tekniklerle çekilen ve Küratör Aylin Kırgözoğlu'nun seçkisiyle bir araya getirilen fotoğraflar, Bursa'nın çelişkilerini, güzelliklerini ve dinamiklerini gözler önüne seriyor.

Serginin amacı, izleyicilere Bursa'yı farklı bir perspektifle görme fırsatı sunmak ve kentin sürekli dönüşüm halindeki doğası üzerine düşünmeye teşvik etmek.

Sergi 20 Kasım- 10 Aralık 2024 tarihleri arasında BAOB Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Sergi Salonu’nda açık kalacak.

Sergiye katılan fotoğrafçılar: Aslı Güler, Aylin Kırgözoğlu, Birgül Karagöz, Handan Özer, İclal Atasever, İffet Karaca, İlknur Dönmez, İlknur Soyer, Lale Aksu Taşman, Lale Düdükçü Atabek, Nedret Hotun, Nermin Atalay, Nesrin Akbaş, Nihal Bilal, Reyhan Çervatoğlu, Serpil Savaş, Şule Deniz

Ortak tutkuları fotoğraf olan, BEN değil BİZ diyebilmek için yola çıkan BUFSAD üyesi kadın fotoğrafçıların bir araya gelerek oluşturduğu BİZ grubu 2020 yılından bu yana farklı fotoğraf projeleri üretmektedir.

Grup ilk yıl 'El, Emek, Kadın' , ikinci yıl 'Bursa’da Zanaatin İzleri' sergilerini açtı. İkinci sergisi Çin’ de gerçekleşen Uluslararası festivale davet edildi. Üçüncü sergisinde Cumhuriyetin 100. Yılında kadın hikayelerini anlattığı BİZ ile sanatseverlerle bir araya geldi. Bu yıl yeni sergisinde ise Bursa’nın katmanlı yapısını KATMAN adlı sergisi ile sunuyor.