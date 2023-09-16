Mudanya ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen otomobil, oto aküsü ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili polisin titiz çalışması sonucunda 19 yaşındaki bir hırsız yakalandı. Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekiplerinin koordineli takibi, şüphelinin kısa sürede tespit edilmesini sağladı.

Son 10 gün içinde Mudanya'da yaşanan otomobil hırsızlıklarıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine Asayiş Büro ekipleri, harekete geçti ve şüphelinin peşine düştü. Zanlı E.A, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin kararıyla hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.