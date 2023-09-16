Bu yıl Bursa'da düzenlenen 2. Gastronomi Festivali, birbirinden lezzetli görsel şölenlere ev sahipliği yaptı. Festivalde birçok restoran, kendilerine özgü lezzetlerini sergilerken, Togg böreği ilgi odağı oldu. Börekten yapılan Togg otomobil modeli, ziyaretçilerin dikkatini çekti ve bir daha bakmalarına neden oldu. Ayrıca, 2 metrelik baklava kulesi de büyük beğeni topladı.

Bursa'da bu yıl "Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi" temasıyla düzenlenen 2. Gastronomi Festivali, görsel ve tatlı bir şölen sunarak ilgi çekti. Birçok restoranın ziyaretçilerini etkilemek için lezzetlerini sergilediği festivalde, bazı işletmeler ise görsel şovlarıyla öne çıktılar. Özellikle 2 metrelik bir baklava kulesi, baklava ustalarının maharetini gözler önüne serdi. Ayrıca, peynirli kol böreklerle yapılan Togg otomobili, ziyaretçilerin ilgisini çekti ve fotoğraf çekme konusunda heyecan yarattı.

Börek Ustası Hasan Acar, Togg otomobilini börekten yaparak festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Acar, "2. Bursa Gastronomi Festivali beklentilerimizin üzerinde bir katılımla başladı. Biz her türlü lezzeti börekten yapabiliyoruz. Bu kez milli otomobilimiz Togg'u da börekten yapmaya karar verdim. Bu ilginç ve yaratıcı sunum, herkesin dikkatini çekti." şeklinde konuştu.