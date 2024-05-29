Tarım A.Ş Başkan Vekili Sadi Aktaş’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi BESAŞ A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun'a yaptığı ziyarette Yenişehir ve İznik’te kurulması planlanan ekmek satış noktaları gündeme geldi. Görüşmede Kurban bayramı sonrasında iki ilçeye BESAŞ ekmek satış noktalarının kurulacağının bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi.



31 Mart yerel seçimlerinde meydanlara inen muhalif belediye başkanlarının hemen hemen hepsi, İnegöl’de belediye tarafından ekmek fabrikası kazandırılması vaatleri vardı. AK Parti’nin seçimleri kazanmasıyla bu vaat unutuldu.



Son olarak Tarım A.Ş Başkan Vekili Sadi Aktaş’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi BESAŞ A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun'a yaptığı ziyarette 2 ilçede BESAŞ satış noktasının kurulma talebi İnegöl’de de gündeme geldi. İnegöllülerde BESAŞ’ın bu yatırım planına İnegöl’ünde dahil edilmesini bekliyorlar.