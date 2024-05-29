İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilyası adı kullanılarak yapılan satışlarda dolandırıcılık ve mağduriyet olaylarının meydana geldiğini belirterek oda olarak ciddi yaptırımlarda bulunulacağını ve bu tür işlere giren firmalarla her alanda bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ şu ifadelere yer verdi;

“Mobilyanın başkenti ve örnek ekonomik ilçe olan şehrimizde, son zamanlarda olumsuz bazı ticari olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Şehrimizde mobilya ticareti gerçekleştiren bazı firmaların müşterilerini mağdur ettiği, olayların dolandırıcılık boyutuna ulaştığı yönünde dönüşler aldık. Şikâyetler üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde mağduriyet yaşatan firmalarla da görüşerek konuyu önce Odamız Disiplin Kuruluna ardından da Odamız Meclisine taşıdık. Oda Meclisimiz de şehrimize ve İnegöl Mobilyası markasına zarar veren bir üyemize 12 ay süreliğine Oda üyeliğinden çıkarma kararı verdi ve söz konusu firmayı Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden men ettik.”

Bu ve benzeri konulara sebebiyet veren kişi ve kurumlara yönelik net ve sert bir tavır sergileyeceğiz. Şehrimizin ve İnegöl Mobilyası markasının imajı bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimse dolandırıcılık, usulsüzlük ve şahsi çıkarları uğruna bu değerlerimizi lekeleyemez. Ne markamız ne de şehrimiz artık dolandırıcılıkların malzemesi olmayacak. Asırlık tecrübeye ve güvene erişen İnegöl Mobilyamızın ağırlığını, bu süreç içerisinde sektörümüze hizmet eden büyüklerimizin emeklerini ve sektörü geleceği olarak gören gençlerimizin hayallerini hiçbir kurumun ya da kişinin sarsmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehrimize ve İnegöl Mobilyası markamıza zarar veren Odamız üyesi olsun olmasın tüm firmalarla her alanda mücadele edeceğiz. Markamıza ve şehrimizin ekonomisine zarar vermeye kalkanlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecekler.

Bugüne kadar ciddi yatırımlar ve çalışmalarla oluşturduğumuz imaja zarar verenler, şehrimizde faaliyet gösteren irili ufaklı 5 bini aşkın işletmeyi, bu işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımızı ve ailelerini, yan sektörlerde faaliyet gerçekleştiren firmaları ve sektörün ekonomik katkısı sayesinde ayakta kalan diğer sektörleri, dolayısı ile tüm şehrimizin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu mesele şehrimizin haysiyet meselesidir. Dolayısı ile bu şehirde geçimini sağlayan, ekmeğini kazanan herkesin meselesidir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.

Bizler İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak imkânlarımız dâhilinde bu kurumları ya da kişileri cezalandırırken diğer yandan da İnegöl Mobilyası markasına güvendikleri için mağdur olan vatandaşlarımızın hukuki hak arayışlarında da yanlarında olacak, üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz”