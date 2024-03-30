Bursa’da 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 kişi oy kullanacak.

Bursa’da 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala büyük heyecan yaşanırken, başkan adayları ise 18.00’e kadar propagandalarını aralıksız sürdürüyor. 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri’nde Bursa’nın 17 ilçesindeki bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 bin kişi oy kullanacak. Geçtiğimiz 2019 seçimlerinde 8 partinin ve 1 bağımsız adayla seçimler geride kalırken, 2024 seçimlerinde ise 22 partinin ve 5 bağımsız aday boy gösterecek. Bursa’da yaklaşık 8 bin 500 polis personeli görev alacakken, sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.

Ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını daha rahat şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğine şu saate kadar ambulans için 43 kişi, binek için 68 kişi ve lift için 4 kişi başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bursa’da 2 milyon 177 bin 764 seçmen 6 bin 841 sandıkta oy kullandı. 8 parti ve 1 bağımsız adayın girdiği seçimi AK Parti’nin adayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 898 bin oyla kazanırken, Bozbey 851 bin oyla yarışı ikinci sırada bitirdi. İlçe belediyelerinde ise 13 ilçe AK Parti, 3 ilçe CHP ve 1 ilçe MHP olarak seçildi. 2019’da 17 ilçenin 6 ilçesinde Bozbey ilk sırada yer alırken, en ilginç seçim sonucu ise Yenişehir’den çıktı. İlçe belediyesini MHP kazanırken, büyükşehir belediyesi için en çok oyu alan Bozbey oldu.

Geçen 2019 seçimlerinde 58 bin 657 oy geçersiz sayılırken, katılım oranı ise yüzde 85,87 olarak açıklanmıştı.