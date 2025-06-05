Nilüfer’de hayvancılık sektörlerine yem hammaddesi temin eden 20 yıllık firmanın konkordatosu mahkeme tarafından uzatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kanatlı, büyükbaş, küçükbaş, kültür balıkçılığı ve pet hayvanı gibi çeşitli hayvancılık sektörlerine yem hammaddesi temin eden Gordes Tarım Yem Sanayi isimli firma finansal krize girdi. 2005'te kurulan ve Türkiye'nin farklı illerinde bayilikleri bulunan 20 yıllık şirket, mahkemeye başvurarak konkordato süresinin uzatılmasını istedi.

Bursa 1. Asliye ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici konkordato mühleti 03/06/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzattı.

Kaynak: ilan.gov.tr