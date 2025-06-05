Demir mesajında, Kurban Bayramı’nın yalnızca sofraları değil, kalpleri de ortaklaştıran kutlu günler olduğuna işaret ederek, "Ne var ki bu bayram, ne yazık ki bazı coğrafyalarda bayram değil, direniş günüdür. Başta Filistin olmak üzere, Gazze’de çocuklar oyun değil bomba sesiyle uyanıyor. Anneler evlatlarını kurban değil, toprağa teslim etmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Zulme karşı sessiz kalmanın inanç ve insanlık değerleriyle bağdaşmadığını belirten Demir, bayramı sadece sevinçle değil, sorumlulukla karşıladıklarını söyledi. Mazlumların yanında olmanın sadece yardım etmekle değil, zulmün destekçilerine karşı durmakla mümkün olduğunu dile getirdi.

Demir, tüm İnegöl halkını; Zulmü destekleyen markalara karşı boykota, mazlumların yanında olma bilinciyle duaya, iyilik halkasını büyütmeye dayanışmaya davet etti.

İHH olarak 60 ülkede Kurban emanetlerini mazlumlara ulaştırdıklarını ifade eden Demir, "Filistin’de çocuklar ağlarken biz tam gülemeyiz. Ümmetin bir yanı kanarken diğer yanı huzurla dolmaz." dedi.

Turgay Demir mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: "Kurbanlarınız kardeşlik köprüleri olsun, dualarınız Filistinli mazlumların direnişine güç katsın, bayramlarınız zulmün değil, adaletin bayramı olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Allah ümmet coğrafyasına zafer, milletimize dirayet nasip etsin."