İznik Hisardere köyü yolu Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tahrip edildi. İddiaya göre, heykelin sağ elinde gücü temsil ettiğine inanılan asanın uç tarafı yok oldu. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna da inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde gücünü temsil eden asa ve sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

Herkül'ü ziyaret eden İpek Özge Gedik, "İznik'e İstanbul'dan geldim ve tarihimizi yakından takip ediyorum. Aynı zamanda İznik'in tarihinide yakından takip etmekteyim. Arkadaşlarımın önerileri ve birazda araştırmam sonucu buraya geldim ve geldiğimde Herkül heykelinin bazı parçalarının çalındığını ve tahrip edildiğini gördüm yetkililerden isteğim bu Herkül heykelinin korunma altına alınmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA