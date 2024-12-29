Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 22 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının Gemlik'te olduğu bilgisini aldı. Durum üzerine harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyon sonucunda E.Ü. (25), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. E.Ü.'nün "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "Kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi. E.Ü.'nün yapılan üst aramasında, 6 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. E.Ü., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA