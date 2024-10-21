Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ tarafından titizlikle hazırlanan 'Cumhuriyet Tırı' ile bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu tüm ilçelere taşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" diye tanımladığı Cumhuriyet'in değerlerini Bursalılarla buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu özel gün için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

25 Ekim Cuma günü Bursalı sanatçı Fettah Can, Karacabey ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alırken; 26 Ekim Cumartesi günü usta sanatçı Erol Evgin, İnegöl ilçesi nikah salonu önünde en sevilen şarkılarını seslendirecek. 27 Ekim Pazar günü ise Yıldırım ilçesi eski İhtisas Hastane alanında ünlü sanatçı Haluk Levent performans sergileyecek.

28 Ekim Pazartesi günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Arpanatolıa-Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseri ile Gemlik ilçesi İskele Meydanı’nda Ali Altay konseri gerçekleştirilecek.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla coşku doruğa çıkacak. Acıbadem Kavşağı ve FSM Bulvarı arasındaki güzergahta yapılacak ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’nün ardından FSM Bulvarı hastane alanında ünlü sanatçı Candan Erçetin sahne alacak.





Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ‘Cumhuriyet Haftası’ olarak kutlayacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Cumhuriyet Haftası kutlamalarını 25 Ekim’de Karacabey’den başlatıyoruz. 26 Ekim’de İnegöl’de, 27 Ekim’de Yıldırım’da, 28 Ekim’de Gemlik’te, 29 Ekim’de ise Nilüfer’de kutlamalar yapılacak. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle büyük coşkuyla kutlayacağız. Yıllardır Nilüfer’de sürdürülen anlayışı orada devam ettireceğiz. Halk, Cumhuriyet’i alanlarda kutlayacak. Sadece birilerinin değil, herkesin sahip çıktığı bir Cumhuriyet olacak. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.