3 Ağustos Cumartesi günü, 08.30-12.30 saatleri arasında Bursa'da 8. Uludağ Performans Tırmanış Bisiklet Yarışı düzenlenecek. Bu etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yarış, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydanı'ndan başlayacak ve Doğancı Barajı ayrımı, Çaybaşı, Karaislah köyü ayrımı, Soğukpınar ve Uludağ Milli Parkı güzergâhından geçecek.

08.20'den itibaren Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı-Eker Meydanı'ndan başlayarak, Çamlıca Kavşağı, Misi Köprüsü, Doğancı Barajı ayrımı, Çaybaşı, Karaislah köyü ayrımı, Soğukpınar ve Uludağ Milli Parkı güzergâhları üzerindeki bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Yarış boyunca güzergâhlardan geçişler sağlandıkça, bağlantılı cadde ve sokaklar kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Sürücülerin tedbirli olması ve alternatif güzergahları kullanması istendi.