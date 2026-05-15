Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sanat atölyelerinde gerçekleştirilen üretimler sanatseverlerle buluşuyor. Bu çerçevede hazırlanan Kaat-ı ve Ebru Atölyeleri Sergisi Konak Kültürevi'nde açıldı. Eğitmenliğini Dilek Erim'in yürüttüğü atölyelerde eğitim alan 36 kursiyerin hazırladığı toplam 114 eser yer alıyor.

Açılışa, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Salih Güleç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, kursiyerler ve aileleri katıldı. Başkan Vekili Salih Güleç, yaklaşık 1 yıllık emeğin sergilendiğini söyledi. Nilüfer Belediyesi olarak sanatı kentin temel meselelerinden biri olarak saydıklarını dile getiren Güleç, 'Atölyelerimizi bu anlamda büyütüyor, üretmek isteyen herkesin yanında duruyoruz. Bugün gördüğümüz bu işler bu çabanın karşılığı' dedi.

Eğitmen Dilek Erim ise ebru ve kaat-ı sanatına verdikleri desteklerden dolayı belediyeye teşekkür etti. Sergide yer alan eserler, katılımcıların yıl boyunca sürdürdükleri üretim süreçlerini yansıtmasının yanı sıra, geleneksel sanatların günümüzde yaşatılmasına ve yeni kuşaklara aktarılmasına da katkı sunuyor. Farklı teknik ve uygulamaların bir arada yer aldığı seçki, 20 Mayıs tarihine kadar Konak Kültürevi'nde gezilebilecek.