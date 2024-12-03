Tavuklardan birini yakalayan şüpheli arkadaşıyla birlikte sevinç dolu anlar yaşarken, şüpheliler tavuklarla birlikte kayıplara karıştı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde ilerleyen 3 şüpheli sokak arasında bulunan bir evin bahçe kısmındaki kümesi fark etti.

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Şüphelilerden biri tavukları çalmak için kümese girdi. Tavuğu yakayalayan şüpheli, kendisini bekleyen arkadaşına çaldığı tavuğu verdi. Şüphelilerin kısa süreli sevinci kameraya yansırken, 3 kişi çaldığı 2 tavukla birlikte kayıplara karıştı. İlginç anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA