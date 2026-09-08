Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, kendisinden uzun süre haber alamayan kız kardeşi tarafından Kağıthane’deki evinde ölü bulunmuştu. Vefatının İstanbul’da bulunan ardından Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenmişti. Kılıç’ın cenazesi törenin ardından Ankara’ya gönderildi. Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

"Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz"

Kılıç’ın cenazesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Kılıç’ın cenazesine Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları, rol arkadaşları, tiyatrocular ve diğer oyuncular katıldı.