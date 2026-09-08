Şirketin konkordato talebini değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuruyu reddederek Trioteks hakkında iflas kararı verdi.

Mahkemenin kararıyla birlikte şirket için daha önce sağlanan konkordato koruması da sona ermiş oldu.

İflas kararı 3 Eylül’de verildi

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada karar 3 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.

Mahkeme, Trioteks İplik Tekstil’in konkordato talebinin reddine hükmederken, şirketin aynı gün saat 12.15 itibarıyla iflasının açılmasına karar verdi. Kararın ardından iflas sürecine ilişkin yasal bildirim ve ilan işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte Trioteks lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı.

Tekstil sektörüne iplik tedarik ediyordu

Merkezi İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan Trioteks, tekstil sektöründe pamuk, sentetik ve elastan ipliklerin tedariki ile danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteriyordu.

Geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretilen iplikleri de müşterileriyle buluşturuyordu. Trioteks’in yüzde 100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen bazı ürünleri, Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standard (RCS) sertifikalarına sahipti.

Şirketin distribütörlüğünü üstlendiği bazı elastan ipliklerin ise insan sağlığı açısından zararlı maddelere karşı belirlenen kriterleri kapsayan OEKO-TEX Standard 100 belgesi taşıdığı belirtiliyordu.

Bir süredir yaşadığı mali sorunları konkordato yoluyla aşmaya çalışan Trioteks’in başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.