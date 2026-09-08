Kaza saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu Öğretmenevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karalar’dan Akhisar istikametine rampa aşağı seyir halinde olan 16 AGD 296 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 PT 817 plakalı otomobil çarpıştı.

İddiaya göre, Buket E.(30) yönetimindeki 16 PT 817 plakalı otomobil, yokuş yukarı ilerleyen bir kamyonu solladığı sırada karşı yönden gelen Sürücü Ömer A.(30) 16 AGD 296 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki araç, sağ ön çamurluk kısımlarından birbirine çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller, yol kenarında durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 PT 817 plakalı otomobildeki yolcular Elanur A.(28) ve 4 yaşındaki Göktuğ E. İle diğer araçtaki yolcular Rabia K.(27) ve 1 aylık Atilla A. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.