Bilecik’te şüphe üzerinde durdurulan araç içinde 198,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik-Eskişehir kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şüpheli 2 şahsın yapılan kontrollerinde; 198,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.