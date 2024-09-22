Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasına saat 17.30 civarında gelen üç çocuk, sadece 30 saniye içinde üç telefonu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerden birinin etrafta gözcülük yaptığı, diğer ikisinin ise telefonları aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan üç telefonun toplam değerinin 195 bin lira olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık olayına karışan çocukları bulmak için çalışmalar başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettikleri Y.K. (13) ve H.F. (12) adlı şüphelileri çaldıkları üç telefonla birlikte yakaladı. Telefonlar sahibine teslim edilirken, yaşları küçük olan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili diğer şüpheli çocuk ise hâlâ aranıyor.

Kaynak: İHA