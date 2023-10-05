Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, toplu konutlarda yaşayan 52 yaşındaki bir kadın, kız kardeşi tarafından evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Orhangazi'nin Tekke Mahallesi'nde bulunan TOKİ 3. Etap'taki F 10 blokta meydana geldi. Güneş Yaşaroğlu adındaki 52 yaşındaki kadının, kardeşleriyle aynı evi paylaştığı ve bir süre İstanbul'a gitmek için evden ayrıldığı öğrenildi. Ablası eve döndüğünde, Güneş Yaşaroğlu'nun yatakta hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, Güneş Yaşaroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güneş Yaşaroğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.