Yıldırım Belediyesi, 6 Mahalle İmar Uygulamaları 5.Etap kapsamındaki tapu çalışmalarını tamamlayarak, 300 hak sahibine tapularını teslim etti. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı. Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlâna ve Hacivat mahallelerini kapsayan 300 hektarlık alanda yürütülen tapu ve imar uygulamalarının Yıldırım’ın geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu mahallelerimizde 5 etap halinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde 7 bin 417 tapuyu hak sahiplerine teslim ettik. 3. Etaptaki 18 bin 950 tapu için çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Kısa süre içerisinde bu tapuları da hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

İnsanlarımız ve şehir kazanıyor

6 mahallede yürütülen imar uygulamalarının sadece binaların dönüşümünü değil şehrin gelişimi için önemli bir adım olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımıza güvenli modern konutlar yapma imkanı sağlarken, aynı zamanda onlar için yeni yaşam alanları, yeni ulaşım aksları, yeşil alanlar oluşturuyoruz. Bu minvalde 42 bin metrekarelik 5. Etap çalışmaları kapsamında 7 bin 200 metrekaresi park alanı olmak üzere 12 bin metrekare sosyal donatı alanını bedelsiz bir şekilde kamuya kazandırdık. Bizim imar uygulamalarımızda hem hak sahipleri kazanıyor hem şehir kazanıyor. Bugün olduğu gibi yarın da Yıldırım için çalışmaya, üretmeye, Yeni Yıldırım’ı inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının Bursa ve Türkiye için örnek teşkil ettiğini dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, "Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz Başkanımızın öncülüğünde büyük bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyor. Yıldırım’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına insanlarımız inanıyor güveniyor. Başkanımızı yürüttüğü çalışmalar ve gösterdiği özveriden dolayı kutluyorum" diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından 300 tapu hak sahiplerine takdim edildi.