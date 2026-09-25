Kaza, Süleymaniye Mahallesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi’nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali Ü. (21) yönetimindeki 16 PA 667 plakalı otomobil ile İstiklal Caddesi’nden kavşağa çıkan İbrahim A. (21) yönetimindeki 16 AOM 307 plakalı motosiklet çarpıştı.

F9B71150 92E7 40D5 8A17 745C6E4Bccc0Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü İbrahim A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralı sürücünün kaza sonrası güneş gözlüğünü hiç çıkarmaması ve hastaneye kadar gözlükle gitmesi dikkat çekti

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ