

Kaza, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (21) idaresindeki 16 BON plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 CDA plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü B.G. ile motosiklette artçı olarak bulunan kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili işlemleri gerçekleştirdi.