Henüz 90 günlük olan yavru kaplan, gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve 3 aylıkken femur kırığı tespit edilen Amur cinsi kaplan yavrusu, BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ameliyata alındı. Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Uygur Canatan tarafından gerçekleştirilen müdahale ile yavru kaplan tedavi edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi iş birliğinde yürütülen tedavi sürecinin, yaban hayvanlarının sağlığının korunmasında veteriner hekimliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etti.

Bilimsel bilgi birikimi ve klinik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Veteriner Fakültesi’nin, veteriner hekimliğin her alanında hayvan sağlığına katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Bayram Şenlik; "Başta Öğr. Gör. Dr. Uygur Canatan hocamız olmak üzere, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cerrahi Anabilim Dalımızın değerli akademisyenlerine, veteriner hekimlerimize ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor, minik kaplanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz" şeklinde konuştu.